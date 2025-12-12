Curd in non veg marination: ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಕರಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಲು ಮೊಸರು ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದು, ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮಾಂಸಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಂಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಕರಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಲು ಮೊಸರು ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಡುವುದು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?. ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಶ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಂಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿದೆ. ಈ ಆಮ್ಲವು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ನಾಯು ನಾರುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತೆ
ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ನಾಯು ನಾರುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಮಾಂಸ ಮೃದು ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಂಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಮೊಸರು ಮಾಂಸದ ಸುತ್ತಲೂ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಂಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ
ಮ್ಯಾರಿನೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹುಳಿಯು ಮಾಂಸದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು
ಮೊಸರಿನ ಜಿಗುಟಾದ ಸ್ವಭಾವವು ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಂತಹ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಮಾಂಸದ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ
24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಂಸ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಮಾಂಸವನ್ನು 8-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನ
ಮೊಸರು ಬೆರೆಸಿದ ಮೇಲೋಗರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಸರು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇಲೋಗರವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಬಳಕೆಯು ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲೋಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.