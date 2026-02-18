- Home
Coconut Cleaning Tips: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಆದರೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಹಳೆಯ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೂಡ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಕಪ್ಪು ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಅದು 'ಹಾಳಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಒಳಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ
ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನೂ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಬಳಸಬಹುದು.
ಫಂಗಸ್ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಹೊರಪದರವು ನಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫಂಗಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಶಬ್ದ ಬರದಿದ್ದರೆ ಚಿಪ್ಪು ಒತ್ತಿದಾಗ ಮೆತ್ತಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸೀದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಪದರ ಇರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪದರ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಜ್ಜಿದರೆ ಫಂಗಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ತೇವಾಂಶವೇ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶೇಖರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಏರ್-ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಒಣ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
