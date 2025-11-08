Coconut Fooding Recipe In Kannada: ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ನೋಡಿದಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುವುದು. ಅದರಂತೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸುವುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋಣ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ, ಕೋವಾ, ಗಿಣ್ಣ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದು. ಎಷ್ಟೇ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮುಖ್ಯ
ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ ಬಳಕೆಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವುದು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಯಿ, ಎಳೆನೀರು, ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಈಗ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಫೂಡಿಂಗ್ ( Coconut Fooding ) ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ರಂಜಕ, ತಾಮ್ರ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇವೆ. ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಲು ರುಚಿಯಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯೋಣ.
ಕೊಕೊನಟ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಹಸಿಯಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಕಾಯಿನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಅರಸೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಸ ಹಿಂಡಿದಮೇಲೆ ಅದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ( corn flour 4-5 ಚಮಚ ) ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 6 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ, ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ.
ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸತ್ತೆ!
ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದಾಗ ಜೆಲ್ಲಿ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ಕೊಕೊನಟ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.