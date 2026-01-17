ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಮಾಡುವ 8 ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಿವು
Common Cooking Mistakes: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು
ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಡೀಪ್-ಫ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಕ್ಕಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನೆಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲಿಸಿನ್ನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಬ್ರೊಕೊಲಿ
ಬ್ರೊಕೊಲಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಲಘುವಾಗಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ತಕ್ಷಣವೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು
ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಿಸುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಟೊಮೆಟೊ
ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಲೈಕೋಪೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ . ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
