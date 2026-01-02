Idli Batter Tips: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುದುಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?, ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕು
Idli Batter Fermentation: ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಸುವಾಗ ಅಥವಾ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಬೇಗನೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ರುಬ್ಬುವಾಗ 2-3 ಚಮಚ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ತೆಳುವಾದ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಳೆಯ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. 1–2 ಚಮಚ ಹಳೆಯ ಹುಳಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊಸ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ಯಾನ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಡಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೇಲೇರಲು 12–18 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.
1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ
ಇನ್ನೂ ಹುದುಗದಿದ್ದರೆ 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅಥವಾ 1-2 ಚಮಚ ಹಳೆಯ ಹುದುಗಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸಹ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒವನ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಆದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
