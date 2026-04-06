ಟೀ ಸೋಸುವ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು 5 ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Cleaning Strainer: ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಟೀ ಸೋಸುವ ಜಾಲರಿ (Strainer) ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದು ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಅದರ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
1. ಇನೋ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಕಪ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇನೋ (Eno) ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಜಾಲರಿಯ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಜಾಲರಿಯನ್ನು ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜಿಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
2.ಆಂಟಿ-ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆ
ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಗುಟು ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪಿಗಿಂತ ಶಾಂಪೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಷ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕರಗಿಸಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ ಮೇಲೆ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜಿಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
4. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದು
ಜಾಲರಿಯ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಯಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ರಂಧ್ರಗಳು ತಕ್ಷಣ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. (ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸ್ಟೀಲ್ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ). ಜಾಲರಿ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ, ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ಕರಕಲನ್ನು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆದು, ನಂತರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ರಂಧ್ರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
5. ನಿಂಬೆ ರಸದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ
ಜಾಲರಿ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ನೀರೆಲ್ಲಾ ಸೋರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಲರಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ.
6. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಜೋಡಿ
ಕಠಿಣವಾದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇದು ಸಹ ರಾಮಬಾಣ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು. ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (Running water) ತೊಳೆದು, ತೇವಾಂಶ ಹೋಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
5. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಜಾಲರಿಯನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅಂಶ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕೊಳೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅವು ಕರಗಿ ಆಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.