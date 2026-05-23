ರಟ್ಟಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲ್ಲ, ಹೂವಿನಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ
How to make soft rotis: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಚಪಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ?
ದುಂಡಗೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಚಪಾತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಎಂಬುದು ಊಟದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್?
ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಬೇಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆಯೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ದಿನವಿಡೀ ಮೃದು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಕಲಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಒಣಗುವ ಬದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾಲು?
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ 1-2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಬಹುದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವು ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾಲು - ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಪ್ಪವು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಚಪಾತಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಲು ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತುಪ್ಪದಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಲಿನಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಮೃದು ಚಪಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್
ಅನೇಕರು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
