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ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು

ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ.

life Jul 19 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Pinterest
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ವೇದಿಕಾ (Vedika)

ಈ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ 'ಜ್ಞಾನ' ಮತ್ತು 'ಪವಿತ್ರತೆ'. ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರುವ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಬಹುದು.

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ಆರವ್ (Aarav)

ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಹೆಸರು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಬಹುದು.

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ಅದ್ವೈತ್ (Advait)

ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಅನನ್ಯ' ಅಥವಾ 'ಯಾರಿಗೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದವನು'. ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ ಹೆಸರಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.

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ಅನ್ವಿ (Anvi)

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.

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ರಿಯಾನ್ಶಿ (Rianshi)

ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವವಳು ಎಂದರ್ಥ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಯುನಿಕ್ ಹೆಸರು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.

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