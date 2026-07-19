ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ.
ಈ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ 'ಜ್ಞಾನ' ಮತ್ತು 'ಪವಿತ್ರತೆ'. ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರುವ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಬಹುದು.
ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಹೆಸರು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಬಹುದು.
ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಅನನ್ಯ' ಅಥವಾ 'ಯಾರಿಗೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದವನು'. ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ ಹೆಸರಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವವಳು ಎಂದರ್ಥ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಯುನಿಕ್ ಹೆಸರು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.
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