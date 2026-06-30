ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್! ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
Non-tech AI jobs: ಸ್ಕೇಲರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ. 145ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಎ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಬಳವಂತೂ ಶೇ. 574ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ವರದಿ
ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ವರದಿ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ, ಅದು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸ್ಕೇಲರ್ (Scaler) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'AI ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್' ಪ್ರಕಾರ, AI ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಜವಾದ ವಿನ್ನರ್ಸ್.
ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ
ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, AI ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 145 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ (Salary Hike) ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 11,444 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ
AI ಕೇವಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕೌಶಲವಲ್ಲ. ಎಚ್ಆರ್ (HR), ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ AI ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, AI ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಜನರು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು (ಶೇ. 50) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯೂಎ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಲಕ್
ಕ್ಯೂಎ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಲಕ್
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯೂಎ (QA) ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು AI ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 574 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೈರ್-2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ
ಟೈರ್-2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ
ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ನೋ, ಪಾಟ್ನಾ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್ನಂತಹ ಟೈರ್-2 ನಗರಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ AI ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಐವರು ಕಲಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, AI ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುವ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.