Free Business Ads: ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ; AI ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜಾಹೀರಾತು!
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆ? ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ, ಮೆಟಾ AI ನಂತಹ ಉನ್ನತ AI ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಳೆಸಿ!
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವಿರಲಿ, ಉತ್ತಮ ಜಾಹೀರಾತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ (Google Gemini)
ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಈಗ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'Google Vids' ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ (Soundtrack) ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೆಟಾ AI (Meta AI)
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ AI ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇದು ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿಸಲು, ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಲಿಪ್-ಸಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಇದು ಸುಲಭ ದಾರಿ.
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ರೆಡಿ!
ಹೆಚ್ಚಿನ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಠ್ಯ (Text) ಮತ್ತು ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
