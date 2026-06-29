ವಾರ್ಷಿಕ ₹45 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ 'ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ' ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕೊಂದು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ‘ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ’ (Lifestyle Inflation), ಕಳಪೆ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ದುಬಾರಿ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮೂಲತಃ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅಂಶುಮಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ 1 ರೂಪಾಯಿಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ, ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನುಂಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿವೆಯೇ?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಸೂರ್ಯ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ₹45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಮಾಸಿಕ ನಿವ್ವಳ ಸಂಬಳ (Take-home salary) ಸುಮಾರು ₹2.45 ಲಕ್ಷ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ತಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾದವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಸಾಲ, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ವೆಚ್ಚಗಳು
ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ (ಗೃಹ ಸಾಲ) ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
- ಗೃಹ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ (Home Loan EMI): ₹63,000 (ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇ. 30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ).
- 3.5 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ: ₹11,000
- ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ₹12,000
- ಇತರ ಅನಿವಾರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು: ₹20,000
- ಶಾಪಿಂಗ್, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಊಟ: ₹32,000
ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸದಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ₹32,000 ಹಣವೇ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೋಪವೇ? ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತವೇ?
ಅನಾಮಧೇಯ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಳಪೆ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ (Poor Financial Planning) ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ದುಂದುವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಹೊರತು ವಾತಾವರಣದ ಹಣದುಬ್ಬರವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಅನೇಕರು ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬಂದರೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಲವರು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಳಪೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ (EMI) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನಗರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂದಿನ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಹೊಸ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.