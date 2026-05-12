ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರಾ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್; ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಫಿಕ್ಸ್!
ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷವು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅನುಸರಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಾಗ್ತಾರಾ?
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಸರ್ಕಾರವು ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2019ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು:
2019ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ 17 ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಹಾದಿ ಸುಗಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ 'ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾದರಿ'ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
234 ಸದಸ್ಯರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 118 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು (ವಿಜಯ್ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಲ 107). ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (5), ಸಿಪಿಐ (2), ಸಿಪಿಎಂ (2), ವಿಸಿಕೆ (2) ಮತ್ತು ಐಯುಎಂಎಲ್ (2) ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ 120ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೂ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒಡಕು ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಲ ತಂದಿದೆ.
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಕು:
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ (EPS) ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ ನೇತೃತ್ವದ 30 ಶಾಸಕರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಅವರು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಂಡಾಯಗಾರರ ಆರೋಪ. ಸದ್ಯ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹೊಂದಿರುವ 47 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ವಿಜಯ್ ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಪಿಎಸ್ ಬಣ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮುಂದಿರುವ ಮೂರು ದಾರಿಗಳು:
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾದರಿ (ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ): ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆಗ ಸದನದ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮಾದರಿ (ಇಬ್ಬಾಗ): ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 32 (ಶೇ. 66) ತಲುಪಿದರೆ, ಅವರು ತಾವೇ ಅಸಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: 30 ಶಾಸಕರು ಇಪಿಎಸ್ ನೀಡಿದ ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆ ಭೀತಿ ಇದ್ದರೂ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಬುಧವಾರದ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ:
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 47 ಶಾಸಕರು ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲದ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಶಿಂಧೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ದಾರಿಯನ್ನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಲಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬುಧವಾರದ 'ದಿಗ್ವಿಜಯ' ವಿಜಯ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 1967ರ ನಂತರ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದೆ.
