'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 11 ವರ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಡಿಎಂಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ, ನೀಟ್, ಸಿಎಎ ಮುಂತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ/ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಬಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಇಂಡಿಯಾ' (INDIA) ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ 'ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ' (DMK) ಪಕ್ಷವು ಜೂನ್ 8 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ 4) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಈ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ "ದ್ರೋಹ": ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್

ಈ ಕುರಿತು ಡಿಎಂಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಾದ 'ಅರಿವಲಯಂ' ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. "ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಘೋರ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಡಿಎಂಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಕ್ಷವು ಖಡಾಖಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಲು ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಂದಿದ್ದ ಆಹ್ವಾನ

ದೆಹಲಿಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ (Constitution Club) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಭೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಮುಖಂಡರು ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ 'ಕೇಂದ್ರ ಸ್ತಂಭ'ವಾಗಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ

ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಡಿಎಂಕೆ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಒಕ್ಕೂಟದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಸದಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ಇಡೀ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರವಾದ ತನ್ನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಡಿಎಂಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ:

  • ನೀಟ್ (NEET) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯದ (Delimitation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
  • ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ (CAA) ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿರೋಧ.
  • ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು "ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ" ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.
  • ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (FCRA) ಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು.

ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಹದ ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿಯು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ (NDA) ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಈ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹವು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.