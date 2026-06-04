ಜಾನ್ಸನ್ & ಜಾನ್ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್' ಎಂಬ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 'ವೇರಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. PFA ಮತ್ತು 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ 'ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್' (Atrial Fibrillation) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ನಿಖರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಜಾಗತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೈತ್ಯ 'ಜಾನ್ಸನ್ & ಜಾನ್ಸನ್' (Johnson & Johnson) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 'ವೇರಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' (VARIPULSE Platform) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ನೂತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದು ಹೃದಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್' ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ? ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಹೃದಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ (ಏಟ್ರಿಯಾ) ಉಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಏರುಪೇರಿನಿಂದ ಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವು ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸು, ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಧೂಮಪಾನ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಯು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke), ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ (Heart Failure) ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ 'ವೇರಿಪಲ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ'? ಈ ನೂತನ ವೇರಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬ್ಲೇಶನ್' (Pulsed Field Ablation - PFA) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಕಾರ್ಟೊ 3' (CARTO 3) ಎಂಬ 3D ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರೋಗಿಯ ಹೃದಯದ ಒಳಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಜ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಚಿತ್ರಣವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 3D ಚಿತ್ರಣದ ನೆರವಿನಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೇವಲ ಆಯ್ದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಈ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮುಖಿ ಲಾಭಗಳು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೇರಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ತಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ: ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೂನ್ಯ ವಿಕಿರಣದ ಅಪಾಯ: ಹಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಿಕಿರಣಗಳ (X-ray Radiation) ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ವಿಕಿರಣದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಅರಿವಳಿಕೆ: ರೋಗಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಆಂಶಿಕ ಅರಿವಳಿಕೆ (Anesthesia) ನೀಡಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ: ಜಾನ್ಸನ್ & ಜಾನ್ಸನ್ ಮೆಡ್ಟೆಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಭಾರತೀಯ ವಿಭಾಗದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ರಣದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇರಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ದೇಶದ ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ಎ (PFA) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇದು ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ ಹಾರ್ಟ್ ರಿದಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಧನುಂಜಯ ಲಕ್ಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಅಗತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಇತ್ತು. 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗಿನ ಈ ಜೋಡಣೆಯು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ," ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವೇರಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರವೇಶವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.