ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.
ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇವು ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಗಳು ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಔಷಧಿ ನೀಡಿದರೂ ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯವು ಕೆಲವು ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಾಸಿಯಾಗದ ಗಾಯಗಳು
ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗಾಯಗಳು, ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ, ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ವೋಕ್ಹಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗಾಯವು ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗಾಯವು ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಕಲ್ಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವ ಗಾಯಗಳು ಸೋಂಕುಗಳು, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೊದಲ ಸೂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ಲಿಂಫೋಮ
ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿದ್ದರೂ ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯವನ್ನು ಲಿಂಫೋಮಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣವಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಾಯಗಳು
ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯಗಳು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಲನಶೀಲತೆ, ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.