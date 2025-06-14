ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಪಾದಗಳ ಶುಷ್ಕತೆ ಬಿರುಕು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಜನರು ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪಾದಗಳನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದಾಗುವ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...
ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ:
ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು:
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ:
ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಸ್ ಈ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹತ್ತಿ ಉಣ್ಣೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಉತ್ತಮ:
ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.