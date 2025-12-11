ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಮಟೂರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಮಟೂರಿಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಹೆಮಟೂರಿಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹೆಮಟೂರಿಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಹೆಮಟೂರಿಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಹೆಮಟುರಿಯಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹೆಮಟೂರಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ 2% ರಿಂದ 30% ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೆಮಟೂರಿಯಾದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಸೋಂಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಮಟೂರಿಯಾದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವಿನ ಅನುಭವದ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಸಂಕೇತ
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (UTIs): ಇವು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಪದರವನ್ನು ಉರಿಯೂತಗೊಳಿಸಿ, ರಕ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉರಿ ಅಥವಾ ನೋವು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದರೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸೋಂಕು, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ (ಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್): ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಪದರದ ಸೋಂಕು ಹೆಮಟೂರಿಯಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ (BPH): ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.