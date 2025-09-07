ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದರಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು
ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಏಕೆ? ಹಾಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದು. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹೃದ್ರೋಗದಂತಹ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಿರಿ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಳಿಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟೀ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು. ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಂದೇ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.