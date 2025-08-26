ಜಪಾನಿನ ಜನ ದಪ್ಪ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಪಾನಿಯರು ಅನೇಕ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಏಕೆ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ತಿಂದರೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಜಪಾನಿನವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ 6 ಮುಖ್ಯ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್:
ಮೀತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು:
ಜಪಾನಿಯರು ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ '80% ವರೆಗೆ ತಿನ್ನಿರಿ'. ಅವರು ಹಸಿವಾದಾಗ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
2. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ
ಜಪಾನಿಯರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು (ಮಿಸೊ, ನ್ಯಾಟೊ) ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
3. ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ
ಜಪಾನಿಯರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುದಿಸುವುದು, ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಪಾನೀಸ್ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಕಪ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜಪಾನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
5. ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಜಪಾನಿಯರು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಡಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜಪಾನಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6. ಹಸಿರು ಚಹಾದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ!
ಜಪಾನಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಸ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಜಪಾನಿಯರು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದರೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತೇ? ಇದೇ ರಹಸ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.