ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕರಿಬೇವು

ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕರಿಬೇವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

life May 14 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:instagram
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಉತ್ತಮ

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಮತ್ತು ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ತಡೆಯುತ್ತೆ

ಕರಿಬೇವು ಕೂದಲಿನ ಫಾಲಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ.

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಕರಿಬೇವಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಿದು ತಿನ್ನಿ

ಕೂದಲಿನ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3-5 ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನಿ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರಿಬೇವು-ಮೊಸರು ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 30-45 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.

ಕರಿಬೇವಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ತಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.

