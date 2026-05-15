ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗೀಗ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 20, 30 ಹಾಗೂ 40ರ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು..
ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 20, 30 ಹಾಗೂ 40ರ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೃದಯದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೃದಯದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟವಾದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರವೇ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಡಿತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಕೋಟಿನ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸುಮಾರು ಶೇ. 36ರಷ್ಟು ಹೃದಯಾಘಾತಗಳಿಗೆ ಧೂಮಪಾನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಎಲ್ಡಿಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ಗೆ (ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಸಂಗ್ರಹ) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.