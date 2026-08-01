ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (100 ಮಿ.ಲೀ. ನಿಂದ 150 ಮಿ.ಲೀ. ವರೆಗೆ) ತುಪ್ಪ ಕುಡಿಯುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ತುಪ್ಪದ ಶಾಟ್' ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ 'ಸ್ನೇಹಪಾನ' ವಿಧಾನವೇ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (100 ಮಿ.ಲೀ. ನಿಂದ 150 ಮಿ.ಲೀ. ವರೆಗೆ) ತುಪ್ಪ ಕುಡಿಯುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕರುಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೇಹವನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಧಾನ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ; ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ (Panchakarma) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾಡುವ 'ಸ್ನೇಹಪಾನ' ಎಂಬ ಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ರೋಗಿಯ ದೇಹಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Related Articles

Related image1
ಕೆನೆ ಇಲ್ಲವಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ... ಮೊಸರಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ!
Related image2
Desi Ghee tips in Kannada: ರುಚಿ, ಘಮ, ವಾಸನೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ.. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಎತ್ತಿಡಿ

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ, ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತುಪ್ಪದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು

* ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ

* ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ

* ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ

* ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು

* ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು

* ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ (Fatty Liver) ಇರುವವರು

* ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗ ಇರುವವರು

* ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳ (Gallbladder Disorders) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು

* ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ (Pancreatitis) ಇರುವವರು

* ತೀವ್ರ ಆಸಿಡಿಟಿ (GERD / Acid Reflux) ಇರುವವರು

ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ತುಪ್ಪವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು (Teaspoon) ಬಳಸಿ ಸೇವಿಸುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಪಂಚಕರ್ಮದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಹ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಸರಿ.