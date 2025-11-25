ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಬಹುದು, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
Baby Diet Tips: ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?, ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ತುಪ್ಪ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?
ಮಗು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ....
ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ...
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ... ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ... ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು.
ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ.. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲು ಚಮಚದಿಂದ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚದವರೆಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಳೆ, ಕಿಚಡಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಬಹುದು. 9 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ನೀಡಬಹುದು. 1-2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ನೀಡಬಹುದು.
ತುಪ್ಪ ನೀಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ತುಪ್ಪವು ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ದಿನವಿಡೀ ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ತುಪ್ಪ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತುಪ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮೆದುಳಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-6 ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
