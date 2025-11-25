ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ನೋಡಿ..
"ನಾನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಸುಳ್ಳುಗಾರ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ": ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ನಟಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ, ಲವಲವಿಕೆಯ ಚಿಲುಮೆ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ (Sonali Bendre) ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಿದ್ದ ಸೋನಾಲಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುವ ಸೋನಾಲಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್ ಆಗಿರುವ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಆಟೋಫ್ಯಾಜಿ' (Autophagy) ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. "2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಆಟೋಫ್ಯಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ, ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಕೆಲವರಿಂದ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆಟೋಫ್ಯಾಜಿ ಎಂಬುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸೋನಾಲಿ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರವೇನು?
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ನಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯೆ (Doctor) ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವಳು ಅಥವಾ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವವಳು (Quack) ಕೂಡ ಅಲ್ಲ," ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ, "ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್. ಆ ರೋಗ ತರುವ ಭಯ, ಅಸಹನೀಯ ನೋವು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ"
ಸೋನಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೊಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನಂತರವೇ ಆಟೋಫ್ಯಾಜಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಇಂದಿಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ವಿವಾದವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ನಟಿ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸೋನಾಲಿ, ತಾವು ವೈದ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.