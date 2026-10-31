ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ ಹೋದ್ರೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ
Weight Loss: ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಷಯಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಯದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ?
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ತೂಕ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಖರ್ಚಾದರೂ ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ದೇಹ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಮ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆಗಾಗ ನಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು
ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಸಿವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಚೀಟ್ ಡೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚೀಟ್ ಡೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಾರವಿಡೀ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಚೀಟ್ ಡೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು
ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಹಾಗೂ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆ ನೆನಪಿಡಿ
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟವನ್ನೇ ಬಿಡುವುದು ತಪ್ಪು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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