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ತೂಕ ಇಳಿಸುವ 6 ಪಾನೀಯಗಳು

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 6 ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Oct 27 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಗ್ರೀನ್ ಟೀ

ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಜೀರಿಗೆ ನೀರು

ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

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ಶುಂಠಿ ಚಹಾ

ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಚಹಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ.

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ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ನೀರು

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

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ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ನೀರು

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ (ಚಕ್ಕೆ) ನೀರು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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