ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!

ಇಂದಿನ ಓಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "ಫಿಟ್‌ನೆಸ್" ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಜಿಮ್ (GYM), ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸು! ಅನೇಕರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಹಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕನಸನ್ನೇ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ನೀವು ಜಿಮ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲೇಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜಿಮ್ ಆಗಬಲ್ಲದು!

ಜಿಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ:

ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಜಿಮ್‌ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರಲು ವ್ಯಯಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!

ನಿಮಗೆ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. "ನನಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಈ 5 ನಿಮಿಷದ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಬಹುದು. ದಿನದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರವಾದ ನಡಿಗೆ, ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿಡಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ!

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 'ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್' (Sitting Disease) ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಾರದ ಗುರಿ ಎಷ್ಟು?

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 20-25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು:

ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ. ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಮೇಲು. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ!