Parenting Tips: ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಈ 5 ವಸ್ತು ಕೊಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು
Parenting Advice: ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದ್ರೂ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನಿಮಿಷ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಪೋಷಕರು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ಯಾವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಎಂದಿಗೂ ಖರೀದಿಸಬಾರದ ವಸ್ತು
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನಿಮಿಷ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಖರೀದಿಸಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಬಿ ವಾಕರ್ಸ್ (Baby Walkers)
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಬಿ ವಾಕರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅವು ಅವರ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬೇಬಿ ವಾಕರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಕರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಬೀಳುವಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರವೂ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ವಾಕರ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರೂಟ್ ನಿಬ್ಲರ್ಸ್ (Fruit nibblers)
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ಇರುವ ಈ ವಸ್ತುವು ಪ್ಯಾಸಿಫೈಯರ್ಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಗುವು ಹಣ್ಣಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಅಗಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಬಾಯಿಯ ಚಲನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಶಬ್ದ ಯಂತ್ರ (White Noise Machine)
ಈ ಬಿಳಿ ಶಬ್ದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತಲೆ ಆಕಾರದ ದಿಂಬು (Head shaping pillow)
ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ತಲೆಯ ಆಕಾರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಲೆ ಆಕಾರದ ದಿಂಬು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಸರಳವಾದ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಮಗುವಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು (Baby shoes)
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ. ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗುವವರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.