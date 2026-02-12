ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಮೂತ್ರದಿಂದ ತಯಾರಾಯ್ತು ವಿಸ್ಕಿ, ಜನರಿಂದ ಬಂತು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!
Fermented Urine Whisky: ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತಾ?. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಈ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯ್ತು?, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?, ಮಾಮೂಲಿ ವಿಸ್ಕಿಗೂ, ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ವಿಸ್ಕಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಗಿಲ್ಪಿನ್ ಎಂಬುವವರು ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮದ್ಯವನ್ನಾಗಿ (ವಿಸ್ಕಿ) ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಲೂ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಜೇಮ್ಸ್ ಗಿಲ್ಪಿನ್ ಸ್ವತಃ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (Type 1 Diabetes) ಹೊಂದಿರುವವರು. ನಾವು ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು ಇವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯು (Glucose) ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮೊದಲು ಮೂತ್ರವನ್ನು ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಣುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧೀಕಸಲಾಯಿತು.
ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯ್ತು
ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು 'ಮ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾಕ್' ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ತಯಾರಾದ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಸ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡಿದ 'ದಾನಿಯ' ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.
ಸ್ವಂತ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭ
ಗಿಲ್ಪಿನ್ ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಮೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ "ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ"ವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆ
ಈ ವಿಸ್ಕಿ ಈಗ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮದ್ಯವು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ (Don't try this at home!).
