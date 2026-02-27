ಸೀನುವುದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದವಾದರೂ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ; ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಸೀನುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಜನರು ಸೀನುವಾಗ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೀನು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸುವ 'ಅಚ್ಚೂ' ನಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೀನುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಆಕ್ಷೀ.., ಅಚ್ಚೂ.' ಎಂದರೆ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಚ್ಚಿ' ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಚ್ಚೂಂ' ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೀನು ಒಂದು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಯಾದರೂ, 'ಅಚ್ಚೂ' ನಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹುಟ್ಟು ಕಿವುಡರು ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸೀನಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಅಚ್ಚೂ' ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೆ, ಪೋಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಸಿಕ್' ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 'ಹಕುಶೋನ್' ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೀನುವಾಗ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೀನಿನಂತಹ ಹಠಾತ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 'ಅಚ್ಚೂ' ನಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
