ಡಿವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್‌ನ ಆಡಂಬರಾ ಮತ್ತು ಮನ್ಶಾ ವಿಸ್ಕಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಆಡಂಬರಾ IWCಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ಮನ್ಶಾ ISWಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಆ.26): ಡಿವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ ಆಡಂಬರಾ ಮತ್ತು ಮನ್ಶಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಸ್ಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿವೆ. ಮನ್ಶಾ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೈನಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ (ISW) ನಲ್ಲಿ 2025 ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025 ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ (IWC) ಆಡಂಬರಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಗೆಲುವುಗಳು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ಕಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಡಂಬರಾ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಜಮ್ಮುವಿನ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಘಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಟ್ರಸ್‌, ಗ್ರೀನ್‌ ನೋಟ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸುವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಆಡಂಬಾ ರೂಪುಗೊಂದಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ವಿಸ್ಕಿ ವಿಮರ್ಶಕ ಜಿಮ್ ಮುರ್ರೆ ಇದನ್ನು "ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಮೋಕಿನೆಸ್‌, ಹೊಳೆಯುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ" ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್-ಬೋರ್ಬನ್ ಪೀಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಲಾದ ಪೀಟ್ ಮಾಡದ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಳವಾದ ಅಂಬರ್ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ನೋಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುರ್ರೆ ಇದನ್ನು "ಮಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಯರ ಡ್ರೀಮ್‌" ಮತ್ತು "ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಂಡುಬರುವ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಮಾಲ್ಟ್‌ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ (IWC) 2025, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಸ್ಕಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಕಠಿಣ ಡಬಲ್-ಬ್ಲೈಂಡ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ 2025 ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ವರ್ಷದ ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಉನ್ನತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್‌ನ ಕವಲನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಕೂಡ ಒಂದು, ಇದು ತನ್ನ ಸಾಲಿಸ್ಟ್ ಫಿನೋ ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ವರ್ಷದ ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಮದ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು, ವಿಸ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣ, ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ 15 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್‌ಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯಾನ್‌ಚಂದ್ ಆಡಂಬರಾ ಮತ್ತು ಮನ್ಶಾ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಮ್ಮಲೆಹ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್‌ನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಕೋಲ್ಡ್-ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಬಂದರ್‌ಫುಲ್‌ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು 2025 ರ USA ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಿಕ್ಕರ್ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೆಲುವು.

ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮದ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಇತರ ರೀತಿಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳಂತೆ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

 