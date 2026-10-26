ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ? ಧಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರಾ? ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ? ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಹಾಸಾಗರ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುತ್ತ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜನಸಾಗರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತ್ರಿಷಾ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು.
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಜನಸ್ತೋಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ರೋಡ್ ಶೋ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ವದಂತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಕ್ಕೆ!
ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತ್ರಿಷಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತದ ಬಳಿಕ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರು ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು ಮುಗುಳುನಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ನಗು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೌನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಸುಳಿವು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಊಹಾಪೋಹವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ?
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂಟಿದೆ. ಹಲವು ನಟರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ.
ಆದರೂ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.