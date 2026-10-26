ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ‘ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಮಗೆ ಮೊದಲು ಭಯವಾಗಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿತು’ ಎಂದಿರುವ ಈ ನಟ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ? ನೋಡಿ..
‘ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ’; ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಮಗೆ ಮೊದಲು ಭಯವಾಗಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ರಣಬೀರ್ಗೆ ಕಾಡಿತ್ತಂತೆ ಭಯ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಾನು ಅರ್ಹನೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಭಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಈ ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರಣಬೀರ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂದೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ!
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಒಲಿದುಬಂದಿತ್ತು. ತಂದೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲು, ರಾಮಾಯಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೂಡ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ತಾನು ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ವಿಧಾನ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ!
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಸೀತೆಯ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ರಣಬೀರ್ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಕೇವಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.