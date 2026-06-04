ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ?
ಈ ಬೊಜ್ಜು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯೂ ಹೌದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಜನ ಜಿಮ್, ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಎಂದು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ?
ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ: ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ!
ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು 'ತೂಕ ಏರಿಕೆ' ಮತ್ತು 'ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು'.
ಈ ಬೊಜ್ಜು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯೂ ಹೌದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಜನ ಜಿಮ್, ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಎಂದು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೊಂದಿದೆ - ಅದೇ ಊಟದ ನಂತರದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ.
ನಡಿಗೆಯಿಂದಾಗುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು?
ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಏರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೊಬ್ಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
1. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ: ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
2. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಭಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು. ಊಟದ ನಂತರದ ನಡಿಗೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (Metabolism) ಹೆಚ್ಚಳ: ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ನಡಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ, ಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹೃದಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮವೂ ಮುಖ್ಯ. ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಓಡಲು ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ, ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಅಥವಾ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಊಟದ ನಂತರದ ಈ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಪುಟ್ಟ ನಡಿಗೆಯು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು. ಇಂದೇ ಈ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
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