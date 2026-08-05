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- ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ರೀತಿ ಬಣ್ಣ, ಫ್ಲೇವರ್ ಬೆರೆಸಿದ ಕಲಬೆರಕೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ರೀತಿ ಬಣ್ಣ, ಫ್ಲೇವರ್ ಬೆರೆಸಿದ ಕಲಬೆರಕೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ FSSAI ಸಂಸ್ಥೆಯು ಡಿಯಾಜಿಯೊ (Diageo), ಇನ್ಬ್ರೂ (Inbrew) ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ (Old Monk) ಕಂಪನಿಗಳ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೆರೆಸಿದ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ಸ್.
ಕೆಲವು ಮದ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ FSSAI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವು, ಫ್ಲೇವರ್ಯುಕ್ತ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅನೇಕರು ಒಂದು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕಲಬೆರಕೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಕಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ
- ತೀವ್ರವಾದ, ರಾಸಾಯನಿಕದಂತಹ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಕಲಿ ಮದ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.
- ಕೃತಕವಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇರಿಸಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಆದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕುಡಿದ ನಂತರದ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
- ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕಹಿ ಅಥವಾ ಔಷಧದಂತಹ ರುಚಿ ಉಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ರುಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬಳಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೃತಕ ಫ್ಲೇವರ್ನ ರುಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಗ್ಲಾಸ್ನೊಳಗಿನ ದ್ರವದ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾದ ಪದರ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಕಲಬೆರಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀರು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮದ್ಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೋಡದಂತೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಸಂಕೇತ.
ಉತ್ಪನ್ನವು ಅಸಲಿಯೇ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಬಕಾರಿ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್, ಬಾರ್ಕೋಡ್, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. 'ಕೃತಕ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್" ಅಥವಾ ‘ಪ್ರಕೃತಿ-ಸದೃಶ ಫ್ಲೇವರ್’ ನಂತಹ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ.
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