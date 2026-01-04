ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟನಾ, ಬೀ ಕೇರ್ಫುಲ್.. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿಗೂ, ಮಾಂಸಕ್ಕೂ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ!
Urinary Tract Infection Causes: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸವೇ ಯುಟಿಐಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುಟಿಐಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆ, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (ಯುಟಿಐ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸವೇ ಯುಟಿಐಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 5 ರಲ್ಲಿ 1 ಯುಟಿಐ ಪ್ರಕರಣ ಕಲುಷಿತ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 2017 ಮತ್ತು 2021 ರ ನಡುವೆ 2,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುಟಿಐ ರೋಗಿಗಳ ಮೂತ್ರದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಫಲಿತಾಂಶ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಟರ್ಕಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ 82%, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ 58% ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ 54% ಇ. ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 18% ಯುಟಿಐ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಪಾಯವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಾಂಸವು ಯುಟಿಐಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ?
ಇ. ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಸಿ ಮಾಂಸದ ಮೂಲಕ ಕೈಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು, ಚಾಕುಗಳು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ತಲುಪಿ ಯುಟಿಐಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಮಾಂಸದ ರಸ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಯುಟಿಐ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ.
ಗಾಢವಾದ ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಮೂತ್ರ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು.
ಜ್ವರ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ.
ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒರೆಸಿ.
ಸಂ*ಭೋಗದ ನಂತರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕತ್ತರಿಸುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಮಾಂಸವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಮಾಂಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ (ಕನಿಷ್ಠ 75°C).
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ
ಕುದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ತೆರೆದ ಅಥವಾ ಅರೆಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.