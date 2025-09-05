ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಮೇಲೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾ?.
ನಿಯಮ ಮೀರಬಾರದು
ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಷೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನಾವು ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ?
ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದೇನು?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು (ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಹೌದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ನೀವು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.