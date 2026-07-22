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- ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಈ 5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಟಂ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತವೆ..! ಜಾಗ್ರತೆಯಿರಲಿ
ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಈ 5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಟಂ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತವೆ..! ಜಾಗ್ರತೆಯಿರಲಿ
ಈ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯೆನಿಸಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಚಾರ ಬಿಡಿ, ಇದರ ಜತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಈ ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಟಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಈ ಉತ್ಫನ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದರೇ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.
ಲಿವರ್ಗೆ ಈ ಐಟಂಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎನ್ನುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಬಳಸುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐದು ಉತ್ಫನ್ನಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದವೂ ಐಟಂ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.
1. ಅತಿಯಾದ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್/ಮಾತ್ರೆಗಳು:
ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ನಂತಹ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಕೃತಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸ, ವಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ಈ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
2. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು:
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ.
3. ಅನಗತ್ಯ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್:
ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಲಿವರ್ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ವೆರಿಫೈಡ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
4. ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ:
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ನಂತಹ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೇ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಹುದು.
5. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆಹಾರಗಳು:
ಕೂಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳು, ಕೇಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಜೂಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ನಂತಹ ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ(NAFLD) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿರಿ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
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