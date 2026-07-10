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ಹೈ ಬಿಪಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ

ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಬಿಪಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.

health-life Jul 10 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

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ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರಸ!

ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

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ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳ ಆಗರ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೇವಲ ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೂಡ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

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ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ

ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದ ಡಯಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮುಖ್ಯ

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

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