ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಜಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸೋಂಪು ಅತ್ಯಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ತಿಂದರೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಸೋಂಪು ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋಂಪನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನಿ. ಸೋಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸೋಂಪನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಮಾ, ಕಫದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸೋಂಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ, ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಕಫವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಸೋಂಪು ಜಗಿಯುವುದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೊಲ್ಲುರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಂಟಿಸ್ಪಾಸ್ಮೊಡಿಕ್ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
