ಸೂರ್ಯಾಘಾತ

ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಹೊರಗೆ ಇರಲು ಆಗದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಾಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.

health-life Mar 13 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:freepik
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ (dehydration) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ

ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಬೇಡಿ. ಇದು ಸೂರ್ಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೇರ ಬಿಸಿಲು ತಾಗದಿರಲಿ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೋಪಿ, ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಡೆ ಬಳಸಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಉಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರಿ

ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಮುಖ, ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ

ಆಗಾಗ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಾಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಅವೈಡ್ ಮಾಡಿ

ಕೆಫೀನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ಇವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
