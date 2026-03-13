ಮಗನ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ತಾಯಿ; ಉಪಾಸನಾ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ!
ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಉಪಾಸನಾ ಈಗ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳ ನೋವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಾಸನಾ
ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಉಪಾಸನಾ
ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಘಟನೆ
ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾನೇ ಭರಿಸುತ್ತೇನೆ, ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಕುಸಿದು ಹೋದರು. ಆಕೆಯ ನೋವು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅದಾಗಲೇ ಆಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗುವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆದಾಗ ಆಕೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣ
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನಾ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತು. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಆ ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಏನೆಂದು ಉಪಾಸನಾಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು.
ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳು
