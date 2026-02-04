Surrogacy: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್.. ಅಸಲಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಅಂದ್ರೇನು?
Surrogacy Process India: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಸಲಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್
ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಡೆಲಿವರಿಗೂ ಮುನ್ನ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಎಂದರೇನು?
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಂಪತಿಯ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮೂಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏಕೆ?
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಗರ್ಭಪಾತವಾದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾಣು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಕೆ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಮೂಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?
ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ.ಮೊದಲನೆಯದು ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಸಿರೊಗಸಿ (Gestational Surrogacy). ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಗೂ ಮಗುವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಎರಡನೆಯದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿರೊಗಸಿ (Traditional Surrogacy). ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಅಂಡಾಣುವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.**ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಕಾನೂನುಗಳೇನು?**ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾತ್ರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ, ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ.
