ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ!
Liver Cancer Causes: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಥೂಲಕಾಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ವಿಧವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ..
ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Liver Cancer) ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು 'ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' (Fatty Liver) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಂದಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಸೌರಭ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶಕ್ಕೂ ಇರುವ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ (Obesity) ಕೇವಲ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದವರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಅವರು ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು (Fats) ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನ (Animal-derived fats) ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚೋದಕ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಒಂದು ದಶಕದ ಅವಧಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬುಗಳು: ಬೆಣ್ಣೆ (Butter) ಮತ್ತು ದನದ ಕೊಬ್ಬಿನಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸ್ಥೂಲಕಾಯದವರಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು (Tumours) ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು: ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ (Olive oil), ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ (Coconut oil) ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ನಂತಹ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸ್ಥೂಲಕಾಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧ
ಹೆಪಟೊಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ (HCC) ಎಂಬ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಧವು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ (MAFLD) ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಬದಲು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು.
