Cucumber Kanji Recipe: ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆಗೆ ತಂಪು ನೀಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ‘ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಾಂಜಿ’ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಂಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೊಬಯಾಟಿಕ್ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪವನ್ನು ತಣಿಸಲು ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದೇ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ 'ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಾಂಜಿ' (Cucumber Kanji) ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಿದ (Fermented), ಪ್ರೊಬಯಾಟಿಕ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ (Gut Health) ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಏನಿದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಾಂಜಿ?
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಖೀರಾ ಕಾಂಜಿಯು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿಯಂತಹ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರವಾದ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಂಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಾಂಜಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಸೌತೆಕಾಯಿ: 2 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದವು (ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು 1 ಇಂಚಿನ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು)
ನೀರು: 4 ಕಪ್ (ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರು)
ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ: 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ: 1 ಚಮಚ (ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು (Kala Namak): 1/2 ಚಮಚ
ಇಂಗು: 1/4 ಚಮಚ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ, ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಈ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಜಾರ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾದ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ (ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹೋಗಲು ಜಾಗವಿರಲಿ).
ಈ ಜಾರ್ ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಹುದುಗುತ್ತದೆ (Fermentation).
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಚಮಚದಿಂದ ಕೈಯಾಡಿಸಿ.
ಪಾನೀಯವು ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದಾಗ ಕಾಂಜಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಈಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ. ಸವಿಯುವ ಮುನ್ನ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಾಂಜಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
1. ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ನೀಡುತ್ತೆ
ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ದ್ರವಾಂಶ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯ.
2. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ (Probiotics) ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.