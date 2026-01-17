ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿದೆಯೇ?, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ!
Teeth health and lifespan: ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉರಿಯೂತವು ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.
ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸಕಾಲಿಕ ಹಲ್ಲು ತುಂಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಆರಂಭಿಕ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೊಳೆತ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ?
ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉರಿಯೂತವು ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ
ಸಕಾಲಿಕ ದಂತ ಆರೈಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಂತ ತುಂಬುವಿಕೆ (Dental filling) ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಾಯಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ದಂತ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಂತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಂದರವಾದ ನಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.