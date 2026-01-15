Storage Tips: ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಈ 5 ಹಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು..
ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು?
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
1. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
2. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
3. ಮಾವು
ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಶಾಖ ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸಿಹಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
4. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ರಿಜ್ನ ತೀವ್ರ ಶೀತವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ರಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಸೇಬು
ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಮೃದು ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗಾಗಬಹುದು. ಸೇಬುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಶೀತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
