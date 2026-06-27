ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Smart Kitchen Tricks: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಅಡುಗೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ, ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡದೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮೋಸಾ, ಪಕೋಡಾ, ಚಿಪ್ಸ್, ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಹಾರವನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು, ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡುವುದು, ಕುದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಇದಲ್ಲದೆ, ತಾಜಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಹಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಿನ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.