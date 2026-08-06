Sauna Benefits: ಸೌನಾ ಸ್ನಾನದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಸೌನಾ ಸ್ನಾನದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಸೌನಾ ಸೆಷನ್ನ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳ (White Blood Cells) ಸಂಖ್ಯೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
30 ನಿಮಿಷದ ಸೌನಾ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 51 ಮಂದಿ ವಯಸ್ಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೌನಾ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಣ್ಣೀರಿನ ಶವರ್ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸೌನಾ ಸೆಷನ್ಗೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ (Neutrophils) ಮತ್ತು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ (Lymphocytes) ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಹಲವು ರೀತಿಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ?
ಸೌನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖಕ್ಕೆ ದೇಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೌನಾ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವ್ಯಾಯಾಮದಂತೆಯೇ ಸೌನಾ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌನಾ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳ ಚಲನವಲನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೌನಾ ವೇಳೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಟೋಕೈನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತೇ?
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಸೈಟೋಕೈನ್ಗಳು (Cytokines) ಎಂಬ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಕೇತ ಅಣುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟೋಕೈನ್ಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೈಟೋಕೈನ್ಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾರಿ ಲೌಕ್ಕನೆನ್ (Jari Laukkanen) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೈಟೋಕೈನ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.
ಸೌನಾ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷದ ಸೌನಾ ಸೆಷನ್ನಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೌನಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜರ್ನಲ್ ‘Temperature’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.