40 ಡಿಗ್ರಿಯ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಮನೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಲು ಈ ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Heat Wave: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಹೇಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಬಾರದೆ ಇರದು. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.
ಜೋರಾಗಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು, ಜನರು ಕೂಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಶಾಖವು ಅಸಹನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಗ್ಗದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಮಾರ್ಗಗಳು
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು, ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಛಾವಣಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಶಾಖವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕೊಠಡಿಗಳು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂಜೆ ನೀರು ಸುರಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಛಾವಣಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಛಾವಣಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಲ್ ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅದೇ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪರದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗುವ ಏರ್ ಕೂಲರ್ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಖವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ ಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್
ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಂಪಾದ ಸಂಜೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
